الإمارات وسلطنة عمان تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الإماراتي الاتحادي الدكتور طارق حميد الطاير، مع رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية.



وأكد الجانبان - خلال لقائهما على هامش المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين الجانبين، فضلا عن تناول القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.



وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات.

