الهروب من الهبوط.. ومقعد لأبطال آسيا 2 يشعل الجولة الأخيره من الدورى السعودى

تختتم مساء اليوم الأثنين، منافسات الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، عندما تقام الجولة الأخيرة بين جميع الفرق فى توقيت واحد، يتنافس فيها أكثر من فريق على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2، وعلى مقعد البقاء فى الدورى للموسم المقبل.

البطل

ظفر الهلال باللقب للمرة الـ 19 فى تاريخه، وللمرة السادسة فى آخر 8 مواسم، بعد ان حصد 93 نقطة، خلال 33 جولة لم يتذوق فيها طعم الهزيمة، وتعادل فى 3 جولات، وهز شباك خصومه بـ 99 هدف، كأقوى خط هجوم فى الدورى حتى الآن، وأقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 22 هدف فقط.

مقعد أبطال آسيا 2

ويتنافس كل من فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة، مع التعادون صاحب المركز الرابع برصيد 56، على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2.

الهبوط

بينما يتنافس 4 فرق، وهم الرياض صاحب المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، وأبها صاحب المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة، والطائى صاحب المركز الـ 16 برصيد 31 نقطة، والأخدود صاحب المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة، على الهروب من المقعدين المخصصين للهبوط لدورى الدرجة الأولى.