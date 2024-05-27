تصدير 23 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 904 شاحنات و115 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 400 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، و504 شاحنات و20 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKSON SERIN قادمة من جيبوتي بينما تغادر السفينة GF TRADER علي متنها 23 ألف طن فوسفات تصدير إلي الهند والسفينتين الحرية1 وبوسيدون، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي امل ، سينا والحرية 2 وغادرت السفينة سينا، كما شهد ميناء نويبع تداول 5150 طن ، 450 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لأربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة AMBER M على متنها 5000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2005 راكب بموانيها.