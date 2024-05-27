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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العمليات المشتركة العراقية: انطلاق عمليات وعد الحق بمرحلتها الخامسة

عمليات وعد الحق
عمليات وعد الحق
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 أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، انطلاق عمليات "وعد الحق" بمرحلتها الخامسة.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين - "مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم، انطلقت وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة العراقية، القطعات الأمنية لتنفيذ المرحلة الخامسة من عمليات (وعد الحق)".


وأوضحت القيادة، أن هذه العملية جاءت لمطاردة عصابات داعش الإرهابية المنهزمة وتدمير أوكارها الخاوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والحدود الفاصلة مع منطقة قيادة عمليات سامراء في منطقة العيث ومطيبيجة.


وأشارت إلى أن تشكيلات القوات المسلحة العراقية هي من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة القوات الخاصة وقيادة فرقة الرد السريع وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة منطقة سامراء، وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش بالعراق.

قيادة العمليات المشتركة العراقية وعد الحق