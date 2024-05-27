سول تجري مناورات جوية ردا على خطة بيونج يانج لإطلاق قمر اصطناعي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم /الإثنين/، إجراء مناورات جوية؛ ردا على إعلان كوريا الشمالية خطة لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع لأغراض عسكرية.



ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن هيئة الأركان المشتركة، أن حوالي 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35 إيه" و"إف 15 كيه" و"كيه إف 16" أجرت مناورات على الطيران الهجومي والتدريب على الضربات جنوب "خط حظر الطيران"، وذلك في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.



وأكدت هيئة الأركان المشتركة، أن الهدف من إجراء هذه المناورات هو إظهار التصميم والقدرة على الردع فورا وبقوة وحتى النهاية، في حالة أي استفزاز من جانب العدو.



وتأتي هذه المناورات الجوية بعد ساعات قليلة من إخطار كوريا الشمالية اليابان بشأن عزمها إطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري.



يشار إلى أن النظام الكوري الشمالي قد أعلن، في وقت سابق، خطته لإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى هذا العام، وذلك بعد إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في نوفمبر 2023.