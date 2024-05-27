وزير الإعلام اليمني: إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية "مبادرة من طرف واحد" أكذوبة جديدة

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية، ما اسمته "مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، ما هو إلا "أكذوبة جديدة"، تندرج ضمن الاعيب ومغالطات تلك الميليشا لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين.



وأضاف الإرياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، اليوم /الاثنين/ - أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، واخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات إنسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم".



وأشار الوزير اليمني، إلى أن مليشيا الحوثي إذا كانت جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للاسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها،كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.



وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والاخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيا لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.

