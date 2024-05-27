اليابان ترصد سفنا صينية بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها لليوم 158 على التوالي

أكدت اليابان، رصد سفن صينية لليوم 158 على التوالي، بالقرب من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي وتدعي بكين أحقيتها فيها، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا منذ أن وضعت الحكومة اليابانية الجزر تحت سيطرة الدولة في عام 2012.

وذكرت قوات خفر السواحل اليابانية في بيان (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية)، اليوم /الاثنين/ - أن سفينة تابعة لخفر السواحل الياباني عثرت على أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر خارج المياه الإقليمية لليابان، وكانت إحدى السفن الأربع مجهزة بما يُعتقد أنه مدفع.

وبحسب "كيودو"، أبرز الوجود المستمر للسفن الصينية حول الجزر غير المأهولة، التي تطالب بها بكين وتطلق عليها اسم دياويو، التوترات المستمرة بين الجارتين الآسيويتين بشأن هذه القضايا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي إن الوضع "خطير للغاية". وأضاف "سنكون يقظين في مراقبة السفن الصينية عن كثب وسنرد على الصين بطريقة هادئة وحازمة".

واكتشف خفر السواحل اليابانية السفن الصينية الأربع بعد يوم من عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أول اجتماع ثنائي رسمي له مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

ودعا كيشيدا إلى ضرورة إزالة العوامة التي قامت الصين بتركيبها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزر سينكاكو خلال المحادثات التي جرت على هامش قمة ثلاثية مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سول.

ودخلت السفن الصينية بشكل متكرر إلى المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر غير المأهولة منذ أن اشترت الحكومة اليابانية الجزر من مالك خاص ووضعتها تحت سيطرة الدولة حيث تصر اليابان على أن جزر سينكاكو هي أراضيها المتأصلة وأن مطالبتها لها أساس واضح تاريخيًا وفي القانون الدولي بينما بدأت الصين في المطالبة بالجزر في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.

وقال مسؤول حكومي ياباني، إن السفن الصينية التي تبحر حول الجزر أصبحت أكبر حجمًا، والتغير في الحجم يسمح لها بالملاحة حتى في ظل الظروف الجوية القاسية.