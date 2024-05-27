بالفيديو.. التموين تطرح لحوماً سودانية في المنافذ الاستهلاكية تبدأ من 160 جنيها

كشف الكاتب الصحفي نشأت حمدي، تفاصيل استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2024، وموعد طرح اللحوم في المجازر والأسواق.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين تحاول ضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال المناسبات العامة مثل الأعياد وغيرها، لذا تم الإعلان عن طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة، تم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية، بمنافذ التوزيع.

ولفت أيضًا إلى أن منافذ التوزيع يصل عددها إلى 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة من خلال تلك المنافذ.

وأوضح نشأت حمدي، أن الحكومة حريصة على طرح اللحوم السودانية في الأسواق؛ بأسعار اقتصادية أقل من اللحوم البلدي بشكل كبير، حيث تبدأ أسعار هذه اللحوم من 220 جنيها للحوم الطازجة، و160 جنيها للحوم المجمدة.

وأشار إلى أن طرح التموين لـ 20 ألف رأس ماشية؛ يسد جزء كبير من فجوة الاستهلاك المحلي، حيث يعتمد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على توفير المخزون الاستراتيجي للتعامل في أوقات الظروف الطارئة التي قد تحدث في فترة من الفترات.

وأردف نشأت حمدي، أن وزارة التموين طرحت أجزاء الدواجن في المنافذ الاستهلاكية بسعر 90 جنيه للكيلو الواحد؛ تخفيفا عن كاهل المواطنين، فيما سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على وضع تسعيرة للحوم الضاني؛ والتي تتم وفقًا لآليات الذبح.

