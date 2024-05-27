الخارجية الصينية تعلن زيارة رؤساء 4 دول عربية إلى بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل خليفة سيزورون الصين الأسبوع الجاري بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج إنه من المقرر أن تستمر الزيارة خلال الفترة من 28 مايو إلى أول يونيو المقبل، حيث سيحضر الزعماء حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي، بحسب وكالة الأنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال دينج لي نائب وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن الرئيس شي جين بينج سيحضر المنتدى ويُلقي خطابا الخميس.

وأضاف أن شي "سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ أن المنتدى سيهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية"، وسيشارك في رئاسته كبير الدبلوماسيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.

وأشار إلى أن الزعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.