أيرلندا تستنكر استهداف مخيما للنازحين برفح

أكد وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ خطوات ملموسة مع النرويج وإسبانيا لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مستنكرا في الوقت نفسه الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غرب رفح، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال.



وقال مارتن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه النرويجي إسبن بارث إيدي، والإسباني مانويل خوسيه ألباريس، من بروكسل ـ إن الهجوم الذي وقع بالأمس مستهدفا أحد مخيمات النازحين في رفح ينتهك القانون الدولي.



وأضاف: "نحن نعترف بالدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وهي رسالة لا لبس فيها عن ضرورة وجود مستقبل يعيش فيه فلسطينيون وإسرائيليون بأمان وكرامة"، مشيرا إلى أن هذا القرار مبني على قرار الجمعية العامة ومجلس الأمن ويعبر عن تعدد الأطراف وليس أحادية الأطراف.