تعليم كفر الشيخ يواصل عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، من خلال 3 قطاعات، استمرار تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، في ظل متابعة توجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدقة في تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة الشهادة الإعدادية العامة ( قطاع كفرالشيخ- قطاع دسوق- قطاع الحامول )، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61481 طالب في 343 لجنة امتحانيه في 3 قطاعات، قطاع كفرالشيخ ويضم 124 لجنة، وقطاع دسوق ويضم 122 لجنة، وقطاع الحامول 97 لجنة.



وحث محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، موجهاً المصححين بضرورة التأني والدقة في عملية رصد الدرجات، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة.



كما وجه وكيل الوزارة بالتأني في التصحيح ورصد الدرجات، فالأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.

وكشف مصدر بمديرية التربية و التعليم بمحافظة ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ، قائلاً أنه من المتوقع أن يكون أول الأسبوع القادم.