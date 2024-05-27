تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية باليوم الثالث دون شكاوي

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وصول أوراق الأسئلة والإجابة لمقرات لجان امتحانات الدبلومات الفنية، وانتظام فتح جميع اللجان في مواعيدها المقررة باليوم الثالث في الإمتحانات.

امتحانات الدبلومات الفنية في البحيرة

كما أكد وكيل الوزارة، انتظام دخول الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة والبلغ عددهم 62645 طالب وطالبة بكافة النوعيات الفنية منهم (43187 صناعي – 5130 زراعي – 14118 تجاري – 210 فندقي) يقومون بأداء امتحانات الدبلومات الفنية، أمام 173 لجنة بنطاق 17 إدارة تعليمية، منهم (118 لجنة خاصة بالتعليم الصناعي- 14 لجنة تعليم زراعي- 40 لجنة تجاري- ولجنة واحدة فندقي) وكذا تجهيز الاستراحات ومراكز التوزيع، لتكون جميعها مستعدة لاستقبال ابنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالعمل على التيسير على الطلاب والملاحظين وتوفير كافة سبل الراحة لتمكين الطلاب من أدائهم للامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وأعلن يوسف الديب، عن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية، بصفة مستمرة وبشكل لحظي، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو اجوائها اولا بأول، وتم تجهيز خطوط سير توزيع اسئلة الامتحانات بمركز توزيع اسئلة الامتحانات النظرية وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنسيق مع الشرطة وكل من الصحة - التموين - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وشدد يوسف الديب، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لكافة صور واشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الأمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.

