استقرار الدولار عالميا وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة

استهل الدولار الأسبوع ببداية مستقرة اليوم الإثنين مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم ستصدر في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وتحركت عملات رئيسية في نطاق ضيق. فاليورو، الذي ارتفع 0.9% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، استقر في منتصف نطاق ظل متمسكا به لأكثر من عام عند 1.0846 دولار.

واتسمت التداولات اليوم الاثنين بمحدودية بسبب عطلات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في ألمانيا المتوقع صدورها يوم الأربعاء وفي منطقة اليورو يوم الجمعة للتأكد من توقعات خفض أسعار الفائدة الأوروبية، كما من المقرر أن تصدر الجمعة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان.

ويتم تداول الجنيه الإسترليني قرب الحد الأقصى لنطاق استقر فيه هذا العام عند 1.2735 دولار.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من مستويات مرتفعة سجلاها في الآونة الأخيرة، ليسجل الدولار الأسترالي 0.6637 دولار أمريكي والدولار النيوزيلندي 0.6122 دولار أمريكي مع تراجع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار مرة أخرى بعدما أظهرت البيانات تباطؤا في ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل نيسان مما يؤكد أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انخفاضه، لكن الصورة الأشمل تظهر أن التضخم ومؤشراته لا يزالان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة.

وظل الفرنك السويسري ينخفض طوال العام ووصل إلى 0.9928 مقابل اليورو ولامس الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ أبريل 2023.

وأنهى اليوان الصيني الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 7.24 للدولار ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل مايو .

واستقر الين الياباني عند 156.87 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لكنه لم يتلق دعما يذكر من ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات على سبيل المثال، التي تظل أقل بنحو 350 نقطة أساس دون سعر عوائد السندات الأمريكية.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت إيثر لأعلى مستوى أسبوعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد موافقة مفاجئة على طلبات بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية.

ولا يزال من الضروري الحصول على مزيد من الموافقات قبل إطلاق الصناديق، لكن سعر ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ارتفع 25% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وزاد 5% أخرى إلى 3938 دولارا في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين.