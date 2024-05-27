تجمع للسحب المنخفضة والرعدية وانخفاض في درجات الحرارة بالإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية تجمع للسحب الكثيف والمنخفضة على كافة أنحاء المحافظة، والتي حجبت أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وجاء هذا تزامنًا مع أنخفاض درجات الحرارة اليوم لتسجل 24 درجة مئوية، وزيادة سرعة الرياح بنسبة 26%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك اليوم 27 مايو، عن أحدث صور للأقمار الصناعية والتي تشير إلى آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

تمتد هذه السحب إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانآ.

مع وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفه وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد وذلك خلال الساعات القادمة.