النرويج: الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

قال وزير خارجية النرويج إسبين بارت إيد، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، معلنا اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.



ودعا إسبين بارت، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم /الاثنين/ مع نظيريه الإسباني "مانويل خوسيه ألباريس" والايرلندي مايكل مارتن من بروكسل، كل الدول التي لم تبدي موقفا داعما للدولة الفلسطينية بالاعتراف بها.



وأكد وزير خارجية النرويج، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، مضيفا "أن ما تشهده غزة من انتهاكات وعنف لا مثيل له وتوسع في الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية جعلنا نفكر خارج السياق ونقدم تحفيزا قويا للدفع نحو خطة السلام بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وأشار بارت، إلى أن إقامة دولة فلسطينية سيمكن الشعب من تطوير اقتصاده ومن ثم يحق لكلا من الفلسطينيين والإسرائيليين التعايش في سلام جنبا إلى جنب، معربا عن أمله في تقنين وضع اللاجئين.