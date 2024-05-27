الدفاع الروسية: تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك، اليوم /الاثنين/ - إنه تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.



وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".