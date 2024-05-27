جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع الـ12

حصد طلاب جامعة بنها، عددا من المراكز الأولى في مهرجان إبداع في موسمه الـ12 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

أقيم المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس، ونظمته وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.

ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة إلى الطلاب الفائزين فى مسابقات المهرجان المختلفة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور تامر سمير، اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

يذكر أن فريق كورال قطرات الندى بالجامعة قد حصل على المركز الأول، كما حصل فريق الفنون الشعبية على المركز الأول، وحصلت الطالبة أمانى رضا بكلية الآداب على المركز الأول غناء فردي والطالبة روان خلف كلية التربية أول تمثيل، كما حصل الطالب إسماعيل عاطف على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض جراحي القط بجامعة بنها.