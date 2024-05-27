فيتامين د من الفيتامينات المهمة للجسم وصحة العظام والشعر ونقصه يعرض الشخص للكثير من المشاكل الصحية وقد يكون الشخص يراعي التغذية المناسبة واشياء كثيرة تعوض الجسم بهذا الفيتامين ولكنه يكتشف ان هناك نقص في الجسم لفيتامين د وذلك بسبب عادات خاطئة تؤثر على امتصاص الجسم لفيتامين د وتوضح "البوابة نيوز" تلك العادات وفقا بموقع mayoclinic الطبي.

-فوائد فيتامين د:

صحة العظام.

دعم جهاز المناعة.

تنظيم المزاج.

شعر قوي وصحي.

-عادات خاطئة تؤثر على امتصاص الجسم لفيتامين د:

بعض انواع واقي الشمس التي تعيق امتصاص الجسم لاشعة الشمس المفيدة التي تمد الجسم بفيتامين د حيث ان واقي الشمس مهم للاشعة الضارة فلابد اختيار انواع تحجب الاشعة الضارة وتمد الجسم بالاشعة المفيدة.

الدهون الزائدة في الجمس تعيقه من امتصاص فيتامين د من الطعام.

الوجبات الغنية بالدهون ايضا تعيق دخول الفيتامين للجسم.

الاعتماد في الوجبات على اطعمة سريعة وغير صحية اكثر من الوجبات الصحية والفواكه والخضروات والبروتين المعد بطريقة صحية.