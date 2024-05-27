سوريا: مظاهرات إدلب ترفض "قضاء الجولاني" وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

جدد أهالي ريف إدلب السورية الخروج في مظاهرات مسائية ضد ممارسات مليشيا هيئة تحرير الشام الإرهابية "جبهة النصرة سابقا"، وخاصة بعد قرار الهيئة بتحويل الموقوفين إلى القضاء، وهو ما رفضه الأهالي، مطالبين بوقف الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين، وإسقاط زعيم الهيئة الإرهابية "أبو محمد الجولاني".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ناشطين دعوا للتظاهر مساء أمس في شمال غرب سورية ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، بعد سلسلة اعتقالات طالت المتظاهرين في جسر الشغور، لإخماد المظاهرات وإيقاف الحراك.

وطالب المتظاهرون من العسكريين بالتزام الحياد والوقوف مع المطالب، ورفض تصويب البنادق نحو المتظاهرين أو اعتقالهم، كما اتهموا الجولاني بأنه أداة للقضاء على الثورة، وسرقة أموال المعابر، وفرض الضرائب والإتاوات بحجة التجهيز لمعركة التحرير، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

وأشار المرصد السوري، إلى أن جهاز الأمن العام التابع للهيئة اعتقل أحد الناشطين في مدينة إدلب، كما أقدم على اعتقال ناشط وفنان تشكيلي في المدينة على خلفية المشاركة في المظاهرات الشعبية التي خرجت مطالبة بإسقاط الجولاني، متزعم الهيئة.

وتعج إدلب بعدة تنظيمات إرهابية لجأت إلى المدينة بعد هزيمتها في معارك عدة أمام قوات النظام السوري، وبدورها تمارس عنفا داخليا ضد بعضها البعض، وعنفا ضد المواطنين المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات بصورة يومية، منذ مدة، يطالبون بسقوط "أبو محمد الجولاني" زعيم الهيئة، الذي يفرض قيودا صارمة وقمعية على المواطنين.

وباتت الهيئة الإرهابية في مرمى الأسئلة والشكوك خاصة بعد مقتل أبو ماريا القحطاني، الذراع اليمنى للجولاني، في تفجير استهدف محل إقامته، وهو المتهم الرئيسي في تكوين خلية للتخابر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حذرت الهيئة من تنال القضية على وسائل التواصل، وحددت إقامة جبرية للمتهم واعتقال أفراد آخرين.