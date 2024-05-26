عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مجزرة إسرائيلية كبيرة في مخيم النازحين بمنطقة "البركسات" قرب مخازن الأونروا غرب مدينة رفح الفلسطينية، حيث قصفت طائرات الاحتلال المخيم بصاروخين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات الميدانية، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن النيرن لا تزال مشتعلة في المخيم، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم.

مجزرة اسرائيلية كبيرة في مخيم النازحين بمطقة البركسات غرب مدينة رفح الفلسطينية