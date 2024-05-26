ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب رفح الفلسطينية

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مجزرة إسرائيلية كبيرة في مخيم النازحين بمنطقة "البركسات" قرب مخازن الأونروا غرب مدينة رفح الفلسطينية، حيث قصفت طائرات الاحتلال المخيم بصاروخين، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين وتم نقلهم إلى المستشفيات الميدانية، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن النيرن لا تزال مشتعلة في المخيم، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم.

مجزرة اسرائيلية كبيرة في مخيم النازحين بمطقة البركسات غرب مدينة رفح الفلسطينية

مجزرة اسرائيلية الأونروا رفح الفلسطينية صاروخين طائرات الاحتلال