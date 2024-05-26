نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات بمصر الجديدة

قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لليوم السابع على التوالي لإعادة الإنضباط الى منطقة الكوربة بمصر الجديدة للتغلب على ظاهرة الإشغالات ومتابعة قرار وزير التنمية المحلية لغلق المحلات طبقا للتوقيت الصيفي بالتنسيق مع شرطة المرافق ..

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين ..

تمت الحملة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً على إستمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين.