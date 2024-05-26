ما هي متلازمة "نيفوفيليا" وأعراضها الإيجابية على الشخص

اي متلازمة قد يصاب بها الانسان في اغلب الاحيان تكون شيء سلبي ومزعج وله اعراض مزعجة على الشخص وتسبب له مشاعر او حالات نفسية يريد التخلص منها ولكن متلازمة "نيفوفيليا" هي احد الانواع التي لها اعراض ايجابية على الشخص وهي مختلفة من نوعها حيث تعرف انها متلازمة نفسية جميلة تطلق على الأشخاص المحبين للسحاب والذين يشعرون براحة وسعادة عند متابعة حرة وألوان تكوين السحب والسماء بالرغم من ان حب النظر للسماء والسحب قد يبدو للبعض عاديا ولكن هناك اشخاص يعشقون الامر لحد الهوس.

للذلك اطلق على هؤلاء الاشخاص في علم النفس مصطلح "النيفوفيلين" او المولعين بالسحب وطهر اول مرة المصطلح عام ١٨٩٩ وهناك اعراض لهذه المتلازمة وهي:

-النظر المتكرر للسماء.

حب الطقس بانواعه وتقلباته.

النظر للسماء وتاملها لفترات طويلة كهواية.

التقاط صور السحب بشكل مستمر.

الشعور بسلام وراحة داخلية عند رؤية السماء.



-اسباب الاصابة بمتلازمة بنيفوفيليا:

الشخص يكون محب للطبيعة بكل تفاصيلها.

شخص يحب الهدوء والسكينة.

من يقدرون الجمال المحيط بعم.

شخص خيالي وابداعي.

شخص يتميز بصفات ايجابية



-فوائد متلازمة نيفوفيليا:

التخلص من التوتر.

الراحة النفسية وممارسة التأمل.

تقدير الطبيعة.

تعزيز القدرات الابداعية.

تحسين الصحة النفسية والشعور بالهدوء.