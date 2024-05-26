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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تقصف خيام النازحين بمقر الأونوروا غرب رفح

الطيران الاسرائيلي
الطيران الاسرائيلي يقصف خيام النازحين بمقر الاونوروا غرب رفح
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قال الدكتور جلال الهَمص مدير المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرئيلي استهدف مساء اليوم الأحد بركسات وكالة الأونوروا غرب مدينة رفح بتل السلطان بصاروخين ما أسفر عن اشتعال المنطقة بالنيران.

وتوجهت سيارات الإسعاف للمكان ونقل شهداء ومصابين وشوهد عدد كبير من المصابين يجري نقله بسيارات الاسعاف من النازحين ايضا خلف البريكسات الخاصة بوكالة الاونوروا غرب رفح وأحتراق عدد كبير من الخيام النازحين بفعل الغارات العنيفة.

وجرى نقل المصابين لمستشفي الهلال الإماراتي كما تم نقل مصابين اخرين الي مستشفي تل السلطان في قطاع غزة ووصفت مجزرة اليوم بالخطيرة بسبب استهداف المواطنين النازحين قرب بركسات الاونوروا حيث قصفت طائرات الاحتلال خيام النازحين بمقر يتبع الامم المتحدة بمنطقة تل السلطان غرب رفح وهناك عدد من الشهداء والمصابين.

ووصل شهداء عبارة عن أشلاء الي عيادة تل السلطان جراء هذا الاستهداف الخطير الدموي. 

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