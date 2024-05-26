"البوابة نيوز" تكشف آخر مستجدات مجـ ازر الاحتلال بقطاع غزة مساء اليوم

شنت منذ قليل مساء اليوم الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على مركز شرطة مدينة رفح الفلسطينية الكائن وسط مدينة رفح وجارٍ حصر الخسائر المادية والبشرية بينما أعلنت مستشفى الكويت التخصصي وصول جثمان شهيد فلسطيني ومصاب اخر جراء استهداف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بقذيفة مدفعية بالقرب من عيادة سحويل بمخيم بربرة وسط مدينة رفح .

وقد وصف اليوم الاحد بأنه يوم دامي علي مدينة رفح الفلسطينية في اليوم 233 للحرب علي قطاع غزة واليوم العشرين لأجتياح الجيش الاسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية فيما جري استهداف مواطن بصاروخ استطلاع في شارع عوني ضهير وسط مدينة رفح..اسفر عن ذلك شهيد / احمد محمد دهليز كما جري استهداف مواطن بصاروخ استطلاع في خربة العدس شمال مدينة رفح اسفر عن ذلك شهيد/ عمر حرب ابو مور كما جري استهداف مجموعة مواطنين على دوار النجمة وسط مدينة رفح نتج عن ذلك 3 شهداء وهم يوسف ابو السعود وزياد العمصي ومحمود العمصي كما جري قصف منزل لعائلة #قشطة خلف مدرسة العقاد شمال مدينة رفح اسفر عن ذلك 6 شهداء وهم صباح ابراهيم حمد قشطة ومدلين صبحي قشطة ووردة صبحي قشطة ومحمد صبحي قشطة وقمر محمد سالم قشطة وجوري محمد سالم قشطة

وجرت عدة غارات عنيفة على حي الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا وحي البرازيل وحي السلام ونسف مربعات سكنية في حي السلام كما قام جيش الاحتلال يقوم بحرق منازل المواطنين شرق مدينة رفح كما تشهد منطقة حي السلام والبرازيل وحي قشطة وبلوك O وبوابة صلاح الدين كثافة نارية وإشتباكات عنيفة جداً لم تتوقف طوال ساعات الليل والنهار ، يبدو أن الدبابات تحاول التقدم بإتجاه مخيم يبنا في هذه المحاور ولا يوجد أي تقدم جديد للدبابات

وتتمركز الدبابات جنوباً في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك O والمقبرة الشرقية وفي حي الجنينة تتمركز الدبابات في شمال مستشفى النجار في ارض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق عدنان ابو طه وحي التنور وأرض الشاوي.