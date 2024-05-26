ما هي مضادات الأكسدة وأهميتها للجسم؟

هناك الكثير من الاطعمة والمشروبات الطبيعية التي تعمل كمضاد للأكسدة، وهي مركبات مهمة للجسم حيث تعمل على التخلص من الجذور الحرة والمواد الكيميائية غير المستقرة التي تنتج من الاكسدة التي تحصل في الجسم ويحدث بسببها بعض الامراض والاطعمة المضادة للاكسدة تحمي الجسم وتقلل خطر التعرض للامراض ويمكن تناول الاطعمة الطبيعية المضادة للاكسدة في الوجبات اليومية.

ونشر خبراء التغذية مراجعات في كل من مجلة food العالمية والمجلة الدولية للدراسات الكيميائية ومجلة nutrients عن اهمية مضادات الاكسدة للجسم.

-اهمية الاطعمة المضادة للأكسدة:

التخلص من الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات والمشاكل الصحية.

تقليل خطر الاصابة بالامراض.

تساعد الجسم في مواجهة التعرض للتلوث واضرار الدخان والعوامل المختلفة في الجو.

عدم معالجة الجذور الحرة وإزالتها بكفاءة يؤدي الى الاجهاد التأكسدي وضرو خلايا ووظائف الجسم.

قد يؤثر الاجهاد التأكسدي على القلب والمفاصل والدماغ والجهاز التنفسي والمناعة والرئة وقد يصل لسرطان ومرض باركنسون.

-انواع مضادات الاكسدة:

الفواكه منها المشمش والبطيخ والجريب فروت.

لخضروات مثل السبانخ والطماطم

الحبوب الكاملة من المكسرات والبذور مثل بذور السمسم.

اللحوم والدواجن والاسماك.

الاطعمة التي تحتوي على فيتامين أ منها البطاطا الخلوة، الجزر، الحليب، صفار البيض.

التي تحتوي على فيتامين سي منها البرتقال، الكيوي، المانجو، السبانخ، الفراولة، الفلفل الحلو.

التي تحتوي على فيتامين e مثل الافوكادو والزيوت النباتية

التي تحتوي على الزنك والنحاس والسيلينيوم.

وينصح الاطباء بتناول الاطعمة الصحية التي تحتوي على مضادات الاكسدة بدلا من تناولها عن طريق المكملات الصحية.