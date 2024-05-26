أبرزها الابتكار والجودة.. نصائح لنجاح المشاريع الصغيرة

يحلم كل شاب وفتاة بأن يمتلك كل منهم مشروعه الخاص ويبدأ الحلم بالمشاريع الصغيرة ولكن نجاح هذا المشروع يحتاج الى حلم وتخطيط وخطوات فلا يمكن ان ينجح مشروع صغير او كبير بدون سعي وتخطيط واتباع نصائح من خبراء في مجال المشاريع ووفقا لدراسة نشرت في جامعة “هارفارد” تقدم "البوابة نيوز" عدة أسرار ونصائح من اجل تحقيق النجاح في مشروع صغير والوصول بالحلم لاعلى مناطق النجاح وان يصبح مشروع كبير وناجح مع الوقت.



-الابتكار:

ان تكون فكرة المشروع من البداية مبتكرة ومناسبة للمحيط الذي تكون فيه فكرة المشروع وان تتأكد ان المواطنين يحتاجون لهذا المشروع.

-التحسين والتطوير:

حتى لو بدأ المشروع بالنجاح الذي تتوقعه او اكثر التوقف عن تحسينه وتطويره سوف يسبب تراجعه لذلك التحسين والتطوير احد اسباب النجاح والاستمرار.



-ادارة مالية جيدة:

من اهم اسباب النجاح فتخطيط المال وادارته سوف يسبب استمرار المشروع او فشله فصاحب المشروع لابد ان يخصص لنفسه راتب معين والباقي من الفلوس يطور بها مشروع ويكبره ولا يجب عليه الإصراف كما يريد.

-الديكور والشعار:

ديكور المكان او المشروع من اسباب النجاح فهو من الاشياء التي يركز الناس بها ويتذكرها كما يحدث ايضا مع

الشعار فهو من اهم الاشياء التي يجب التركيز عليها واختيارها بشكل مبتكر وصحيح مع الوان الديكور والشعار.

-الجودة:

اهم شيء يجب ان يركز عليه صاحب المشروع مهما كان نوع الخدمة التي يقدمها يجب ان تأتي الجودة في المقدمة فهي من تجذب المواطنين وتنجح المشروع.

-طريقة العرض:

العرض للمنتج وتقدميه والاعلان عنه من الخطوات المهمة فمن المؤسف انتاج منتج بجودة عالية واختيار اسباب ناجحة وتقديمه بشكل سيء يضايق المستهلك ويجعله لا يريد تجربته او شراؤه كما ان الابتسامه مع العرض والاهتمام بالمشتري وطريقة تعامله مع خطوات العرض الجيد.

-التعامل الجيد مع الموظف:

في حين ان الادارة تحتاج حزم وقوة ودراية بكل ما يدور والسيطرة على المكان والموظفين ولكن التعامل الجيد مع الموظف وان يشعر بان المكان بيته والعاملين عائلته حتى صاحب العمل يجعله يشعر بالانتماء ويقدم افضل ما لديه في المكان وبالتالي يؤثر على نجاح المشروع.



-شراء الالات الحديثة:

عند الادارة الجيدة للمال وتخصيص راتب فقط لصاحب العمل سيتم توفير ما يمكن ان يطور المكان من آلات وغيره وبالتالي جودة اعلى وشراء اكثر ويكبر المكان خطوة بخطوة.

-التخصيص:

تحديد هدف من فئة معينة للمستهلكين وتخصيص المنتج لها واستهدافها من خطوات نجاح اي مشروع لكن ان ينتج شيء واطلاقه دون تحديد هدف وتخصيصه لفئة وعدم التركيز على العملاء يمنع الانتشار والتنافس.

-استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد:

المنصات الاجتماعية احد وسائل نجاح اي مشروع ومعرفتها جيدا واستخدامها لصالح المشروع تساعد في التفوق ضمن المنافسين فيجب بناء خطة من البداية كيف يمكن استخدام تلك الوسائل للنجاح.