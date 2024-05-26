موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

النادي الأهلي يستعد لمواجهة الألومنيوم في بطولة كاس مصر في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في أخر نسخة على حساب الزمالك في اللقاء الذي اقيم في المملكة العربية السعودية وتحديدا ملعب الأول بارك بمدينة جدة ويبحث المشاهدين عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر



تقام مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم الأربعاء القادم الموافق 29 مايو في تمام الثامنة مساء على استاد السلام في القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام الألومنيوم في كأس مصر



تذاع مباراة الأهلي المقبلة أمام الألومنيوم في كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر .



الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا



توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على الترجي التونسي 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي المسابقة القارية.

أزمة اللاعبين الدوليين قبل مباراة الأهلي والألومنيوم

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري، تضمن 4 طلبات في مقدمتها الاعتراض على الأداء التحكيمي في مباريات الفريق واستفسر مجلس إدارة الأهلي عن موقف اتحاد الكرة من المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقال الأهلي في بيان رسمي:أرسل النادي خطابًا ظهر اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيه عن الكثير الذي أصاب الثوابت التي تحكم العلاقة مع الاتحاد، في ظل الإصرار على عدم تطبيق اللوائح والالتزام بالأطر الإدارية الصحيحة ووجود أخطاء تحكيمية تهدر العدالة بين الفرق المتنافسة".



وجاء طلبات الأهلي كالتالي:

1 ـ تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.



2 ـ الإفادة بما تم تجاه اللاعب (الشيبي)، الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة «فيفا» باعتراف الاتحاد المكتوب في4 يناير/كانون الثاني 2024.. وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن، رغم إخطار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.



يذكر أن الشيبي رفع دعوى قضائية ضد نجم الأهلي حسين الشحات، الذي صفعه على وجهه عقب مباراة الفريقين بالموسم الماضي.



3 ـ موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة، وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد.. وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للاعبي الأهلي الدوليين المشاركة في دور الـ32 لبطولة الكأس.



4 ـ الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسئول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأخفى خطاب الكاف الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة 2021-2022 وفقًا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حينذاك.