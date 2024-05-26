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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. ألحان وألوان يجمع 60 عملا تشكيليا فى زياد بكير

ملتقى عيون الدولى العاشر بالأوبرا

معرض ألحان وألوان
معرض ألحان وألوان
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تستضيف قاعة  زياد بكير بدار الاوبرا معرض ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية ويفتتح في السابعة مساء الاثنين 27 مايو ويتواصل حتى الثلاثاء 28 مايو ، تحت عنوان"ألحان وألوان".

يضم المعرض 60 عملا في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الرسم - التصوير - النحت - الخزف - الأشغال الفنية اليدوية وغيرها والتى ابدعها نخبة من الفنانين ما بين متخصصين ودارسين وهواة موهوبين وأصحاب التنمية الفنية الذاتية من مصر وخارجها .

يأتى اسم المعرض "الحان والوان كنتاج لإبداعات الفنانين وقدرتهم على استخدام أدواتهم الفنية والتى تضم تشكيلات لونية تتناغم بين وحدات العمل الفني
ودرجات إتزان التكوين لتصل بالمفردات والمفاهيم الى تحقيق رؤية بصرية تمثل لحن فني يسعى إليه المبدع والمشاهد ويغرس مبادئ التذوق الفني للسمو بالروح .

ادوات إبداعات الفنون التشكيلية التصوير التشكيلية دار الاوبرا مجالات الفنون قاعة زياد بكير