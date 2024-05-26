غيابات بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة التي يخوض بها مباراة الجونة الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز غيابات بالجملة أهمها النجم رمضان صبحي والحارس أحمد الشناوي والقائد علي جبر وقبل الدفاع أسامة جلال والظهير الأيمن أحمد فتحي لأسباب مختلفة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ترتيب بيراميدز في جدول الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة من أصل 21 خاضها حقق الفوز في 15 وتعادل في 5 وتعادل مرة واحدة، بينما يمتلك فريق الجونة 30 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابة.

يراميدز يعلن تمديد تعاقد إبراهيم عادل

استمرارا لسياسة إدارة نادي بيراميدز في الحفاظ على العناصر والركائز الأساسية لفريق الكرة الأول، أعلن النادي عن تمديد تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي المصري.

جاء قرار إدارة بيراميدز بتمديد تعاقد إبراهيم عادل في إطار سلسلة من تجديد العقود لبعض العناصر والقوام الأساسي، والتي سبقها الإعلان عن تجديد عقود المدافع الدولي أسامة جلال ومحمد حمدي الظهير الأيسر، والجناح إسلام عيسى، وكذلك كريم حافظ.

من جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته الغامرة بتمديد تعاقده مع بيراميدز والاستمرار في بيته لفترة أخرى، موضحا أنه يأمل أن يساعد زملائه في مواصلة المسيرة وحصد البطولات.

أوضح عادل أن بيراميدز هو بيته الذي تربى في صفوفه، وفخور بالتواجد في هذا النادي الكبير ولذلك كان قرار الاستمرار مع النادي خلال السنوات المقبلة.