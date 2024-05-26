مياه دمياط تطور محطة السلام لزيادة كفاءة الإمدادات

أكد اللواء مهندس أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، على أهمية تحقيق التكافؤ بين جميع أفراد المجتمع، وضمان تطوير مستمر للبنية التحتية والخدمات المقدمة. وأشار إلى أن الشركة تسعى لتعزيز خدمات المياه لضمان وصولها لجميع الفئات المستحقة.

وخلال متابعته لأعمال تطوير كفاءة وحدات العكرة في محطة السلام، أوضح شاهين أن التحديث يتضمن استبدال الطلمبات بطاقة 175 لتر/ثانية بأخرى بطاقة 300 لتر/ثانية، بهدف حل مشاكل المياه في مناطق متعددة منها مينه ناصر، أبو عياد، كفر المرابعين، الدهيمية، وكفور الغاب وتوابعها. وأضاف أن هذه الأعمال تنفذ بجهود ذاتية من الشركة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال أسبوع، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة أثناء العمل.

كما شدد شاهين على ضرورة تقييم الوضع قبل وبعد تنفيذ هذه الحلول، وسرعة إتمامها لتحقيق الاستفادة القصوى. وأكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، داعياً جميع العاملين لمضاعفة الجهد والاستمرار في تحقيق الإنجازات التي تساهم في توفير مياه صالحة للشرب لجميع المستفيدين.