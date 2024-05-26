الكيلو بـ285 جنيها.. تفاصيل ضخ 140 طن لحوم يوميا حتى عيد الأضحى

كشف العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن موسم ضخ لحوم الأضاحي بدأ مبكرا، وهذه اللحوم أصلها سوداني وجيبوتي بسعر 285 جنيها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك زيادة يومية في ضخ اللحوم.

وأوضح أن اللحوم القادمة من جيبوتي يتم استقبالها في سفاجا وهناك 10 آلاف رأس ماشية قادمة من السودان بمحجر توشكى، والضخ لم يتوقف رغم الأزمة الدائرة في السودان.

وأضاف العميد محمود السعدني، أن اللحوم متوفرة وآمنة وهناك لجان تفحص الأبقار حية واللحوم بعد الذبح، وهي بجودة عالية.

وأردف أن سعر كيلو اللحوم البلدي بـ 335 جنيها والضأن بـ 360 جنيها، لافتا إلى أن الأسعار تنخفض عن السوق بنسب تصل إلى 40 %.

وقال السعدني، إن الضخ اليومي حاليا 40 طن ومتوقع وصوله إلى 140 طنا مع ذروة أيام عيد الأضحى المبارك بمتوسط 700 ذبيحة يوميا.

وواصل أن هناك دواجن بـ 100 جنيه بانخفاض 45 % عن الأسعار المتداولة في السوق، مؤكدا أن التوريد مستمر وهناك 28 شادر على مستوى الجمهورية سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة.

