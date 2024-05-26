دبلوماسي سابق: نحن على أعتاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش مع نظيره الأمريكي جو بايدن جميع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال مكالمة هاتفية.

وأضاف "هريدي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذه المكالمة أخذت الرؤى المصرية والموقف المصري في الاعتبار، مشيرًا إلى أن هذا الاتصال جاء بعد أيام قليلة من تقرير "CNN" الذي تجنى على الموقف المصري وجهود الوساطة المصرية.

وتابع: "جاءت هذه المكالمة من الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي لتدحض كل تلك المزاعم حول ما ورد في هذا التقرير"، مشيرًا، إلى أننا على طريق احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي يجرى بموجبه الإفراج عن مجموعة من الرهائن الإسرائيليين ثم تهدئة أو وقف العمليات المسلحة والإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ثم الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.