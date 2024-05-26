صحة النواب تطالب بسرعة تشغيل مستشفى نويبع المركزي

تفقد وفد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم. مستشفى نويبع المركزي "تحت الإنشاء"، ومركز وحدة طب الأسرة بمدينة نويبع.

وأشاد نواب لجنة الصحة أثناء الزيارة التفقدية، بما وصل إليه تطوير المنظومة الصحية بمدينة نويبع، حيث شهدت الزيارة تفقدهم لمركز طب أسرة المزينة بنويبع، والتى تقدم خدمات متعددة منها خدمة الامراض المزمنة، والاعتلال الكلوى، وفحص الزواج، والمشورة النفسية، كما تحتوى الوحدة على معمل تحاليل، ولديها اخصائيين باطنى ونساء واطفال .

كما تفقد الوفد مستشفى نويبع المركزى، والذى يعد صرح طبى كبير فى المدينة، حيث يضم أقسام للغسيل الكلوى، وقسم للآشعة، وغرف للعناية المركزة والعزل، وقسم للطوارئ، و٧ عيادات خارجية و٣ حضانات.

و طالب أعضاء اللجنة، بسرعة تشغيل المستشفى بحد أقصى شهر أغسطس من العام الجاري، حيث اكدوا على حاجة الأهالي لهذا الصرح الطبى والذي يعد نقلة كبيرة فى تطوير المنظومة الصحية بالمدينة.

ضم الوفد، كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبه جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم ، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس.

كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، حميد سليمان، وسليمان عطيوى، وفضية سالم.

وكان فى استقبال الوفد، دكتور طه الخولى مدير مركز طب أسرة المزين ، الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور ايمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، والدكتور محمد السايس مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد عبد الحى مدير عام فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجنوب سيناء ، دكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، دكتور مهندس أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، دكتوره هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحى الشامل.