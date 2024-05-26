التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي والإسماعيلي

حسم التعادل الايجابي مباراة البنك الاهلي والإسماعيلي، بهدفين لكل فريق في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢٥ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي البنك الاهلي كلا من أسامة فيصل في الوقت البديل من الشوط الأول وياو أنور في الدقيقة ٧٥، بينما سجل هدفي الإسماعيلي إيريك تراوري في الدقيقة ٨٠ قبل ان يضيف عمر الساعي هدف التعادل في الدقيقة ٦ من الوقت البديل للمباراة.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة ٢٧ في المركز ١٢ بجدول ترتيب المسابقة، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة ٢٣ في المركز ١٤.