وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع برتوكول تعاون في مجالات النشء بين وزارة الشباب والرياضة و هيئة إنقاذ الطفولة، لتقديم الخدمات والأنشطة التدريبية للنشء وأسرهم مصريين ووافدين من الدول المختلفة

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر، والوفد المرافق له، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تضمن بروتوكول التعاون تنفيذ أنشطة في بمحافظة أسوان بمراكز الشباب للمصريين والسودانين، وتنفيذ مناطق خضراء للأطفال، وتقديم برامج مكثفة بشمال سيناء، واستكمال برنامج جيل الأمل الخاص بالتغييرات المناخية والذي بدأ تنفيذه داخل cop 27، فضلاً عن تقديم المعونات العينية للفلسطنين المتواجدين بشمال سيناء بالتنسيق مع المديرية (تم إرسال بعض المعونات بالفعل)، وتدريبات للنشء والفتيات خاصة برنامج ريحانة تحت رعاية قرينة الرئيس، وتنفيذ برنامج سياسات الحماية للنشء، بالإضافة إلى عمل تقييم لمراكز الشباب التي يتم بها تنفيذ الأنشطة وتقديم الدعم العيني (أجهزة كمبيوتر، اثاث......)، وبدأ تنفيذ ذلك في حلمية الزيتون ومنشية البكري.

ومن جانبه، أشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب والرياضة والطفولة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال رعاية الأطفال، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة في مختلف البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها.

وأكد "صبحي"علي أن هذا التعاون يهدف إلى خدمة المجتمعات ودعم الشباب والنشء، وذلك من خلال ثلاث محاور أساسية منها التعاون لتنفيذ أنشطة بالتنسيق المشترك لتحقيق استراتيجيات الدولة المصرية فيما يخص تمكين الشباب والنشء وتبادل الخبرات ورفع الكفاءة، والمحور الثاني تقوم هيئة إنقاذ الطفولة بدعم وزراة الشباب والرياضة علي تطوير سياسات حماية للشباب والنشء من المستفيدين وتقديم الدعم الفني اثناء تعميم السياسة بمراكز الشباب، والمحور الثالث يتضمن التعاون في حملات وأنشطة المُناصرة والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النشء والشباب، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، في فاعليات وحملات تتعلق بمناقشة حقوقهم وواجباتهم ودعم مجتمعاتهم المحلية.

أضاف الدكتور أشرف صبحى أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون والتنسيق في تنفيذ برامج وأنشطة تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة ببناء قدرات وتنمية مهارات النشء والشباب، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والبرامج والأخرى، والمشاركة في تطوير ميثاق لسياسات حماية الاطفال والشباب والنشء والعمل على تطبيقها وتعميمها بمراكز الشباب والمراكز الرياضية، بالإضافة إلى التعاون لتنفيذ أنشطة جاذبة للمشاركة الفتيات والفتيان على حد سواء وتعزيز المساواة بين الجنسين بمراكز الشباب.

أشار وزير الشباب إلى أن التعاون يتضمن أيضاً المشاركة في حملات وأنشطة المُناصرة والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النشء والشباب، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، في فاعليات وحملات تتعلق بمناقشة حقوقهم وواجباتهم ودعم مجتمعاتهم المحلية ومن بينها حملة جيل الأمل خلال مدة التعاون، فضلاً عن دعم مشاركة الشباب المصري للاستفادة من الأنشطة المختلفة التي تقدمها هيئة انقاذ الطفولة من خلال الإعلان عنها بمراكز الشباب بحسب المناطق المستهدفة في المشروعات المختلفة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التعاون يتضمن أيضا بناء قدرات العاملين بالبرامج التدريبية المختلفة التابعة لوزارة الشباب على تطبيق النهج المشترك "المهارات الحياتية من اجل العمل والنجاح" الخاص بهيئة إنقاذ الطفولة، والذي يهدف الى تمكين الشباب من أجل العمل وذلك في إطار استدامة دعم تطوير الشباب والنشء.

من جانبه، أعرب / ماتيو كابروتي مدير هيئة إنقاذ الطفولة بمصر عن تقديره للتعاون المثمر بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم جهود الحكومة المصرية في مجال رعاية الأطفال من خلال برامجها بالعمل علي تحسين الوضع الاقتصادي للمراهقين والشباب، وتنمية قدرات الشباب على المهارات الحياتية والعملية، ودعم المبادرات والمشاركات الشبابية المجتمعية، بالإضافة إلي إعداد الشباب للانتقال إلى المراحل العمرية الأكبر.