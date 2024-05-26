برلمانية: تأخير تكليف خريجي طب أسنان يضر بمستقبلهم المهني

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن تأخير تكليف خريجي طب أسنان والإضرار بمستقبلهم المهني.

وقالت راوية مختار: «ورد إلينا عشرات الشكاوى من خريجي طب أسنان، بسبب تأخر إصدار قرار أمر تكليفهم حتى الآن حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات واضحة بشأن إصدار قرار أمر تكليف بفتح باب تسجيل للرغبات كما هو معتاد لخريجي الدفعات السابقة».

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا الوضع، تسبب في إحباط هؤلاء الأطباء وعدم قدرتهم على تحديد مستقبلهم وخسارتهم لأن القطاع الطبي يحتاج إلى الأطباء المتخصصين، بل وتأهيلهم على مستوى عالي حتى لا يؤثر هذا العجز مستقبلا على أداء الخدمة الطبية للمواطنين.

وبناءً عليه، طالبت النائبة الحكومة، بالتدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المختصة لحل أزمة هؤلاء الخريجين حتى لا يؤثر على مستقبلهم المهني.