مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش ملخص محادثات باريس حول صفقة تبادل الأسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم الأحد، أن رئيس الموساد، ديدي بارنيا، سيعرض على مجلس الحرب في اجتماعه اليوم ملخصًا لنتائج محادثاته في باريس بشأن إطلاق المحتجزين.

وتأتي هذه المحادثات بعد التقدم المُحرز في المفاوضات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتشير التقارير إلى أن مجلس الحرب سيعقد اجتماعا اليوم لبحث تفاصيل هذه المفاوضات.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التوافق على استئناف المفاوضات جاء بعد لقاءات مؤخرة في باريس توجت بنتائج إيجابية.

ووفقًا لـ "أكسيوس"، كانت إدارة بايدن مفاجأة بإعلان إسرائيل عن استئناف المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أنّ اجتماع باريس ناقش إمكانية استئناف المفاوضات دون تحديد موعد محدد للجولة القادمة.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن مباحثات باريس كانت ناجحة وأسفرت عن اتفاق على تحريك مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.

وضح أن المفاوضات لا يُفترض أن تصبح "مجمّدة" لأن "الوقت ينفد للمحتجزين".

وتشير المصادر إلى أن العرض الجديد لصفقة التبادل الذي قدّمه رئيس الموساد يتضمن حلولًا مُحتملة لنقاط كانت مثيرة للخلاف في المفاوضات السابقة.

وأكدت المصادر أن القيادة الأمنية بكاملها وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس يؤيدون التوصل لصفقة بشأن المحتجزين ويعتبروا أنها ضرورية في هذه اللحظة.