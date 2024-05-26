وكيل تعليم البحيرة يتابع تدريب طلاب التعليم المزدوج بإحدى شركات كفر الدوار

أكد يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة، على أهمية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للنهوض بالتعليم الفني والعمل على تطوير منظومة التعليم والتدريب المزدوج بدعم ورعاية القيادة السياسية الحكيمة، من أجل توفير كوادر على اعلى مستوى وتأهيل أبنائنا الطلاب لسوق العمل بشكل مهني واحترافي، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها لأحد شركات تصنيع الملابس الجاهزة بكفر الدوار، خلال الفترة المسائية والتي تشهد تواجد طلاب الصفين الأول والثاني نظرا لأداء طلاب الصف الثالث امتحانات الدبلومات الفنية الجارية، وذلك بحضور مشرفي التعليم والتدريب المزدوج.

وتعد الشركة أحد الشركاء في تدريب أبنائنا الطلاب حيث تقوم الشركة بتدريب الطالبات على مهنة الملابس الجاهزة استعدادا لتخريج أيدي مدربة ماهرة تغزو سوق العمل، والوصول الي طالب فني متدرب بجهات تدريبية ذات جودة عالية واستحداث مهن جديدة بالتعليم والتدريب المزدوج تغزو سوق العمل في اغلب مدارس التعليم الفني بجميع نوعياته (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) بجميع مراكز المحافظة.

وكيل تعليم البحيرة يتابع تدريب التعليم المزدوج

وتفقد يوسف الديب وكيل تعليم البحيرة، الأقسام ومتابعة الطالبات وأدائهن وتدريبهن بالشركة، والتي تعمل مع الكثير من الشركات الشريكة في فطاع التعليم والتدريب المزدوج على توفير فرص عمل حقيقية لهم عقب التدريب، ذلك بخلاف اكتسابهم مهارات عالية قادرة على قيامهم مستقبلا بالبدء في المشروعات الصغيرة الخاصة بهم.

وأفادت الطالبات بمستوى الجهود والمقدمة لهن والتدريب العالي والمتابعة المستمرة، وأشرن هناك عدد كبير قد التحق العمل بالمصنع عقب التخرج، هذا بالإضافة على الحصول على مزايا مالية جيدة من المصنع خلال التدريب.

وأضاف وكيل تعليم البحيرة، أن التعليم المزدوج بالبحيرة يشهد طفرة حقيقية ونمو وتطور مستمر في ظل الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الكبير الذي توليه المحافظة، بهدف تدريب وصقل الموهبة وتنمية المهارات لدي جميع الطلاب، حيث حقق تعليم البحيرة خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات بتخريج كوادر على أعلى مستوى لسوق العمل بما يحقق رؤية الدولة بدعم الانشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية الجارية ودعم السوق المحلى بالأيدي العاملة المدربة.