السوداني: إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة في غزة والحصار غير مسبوق

قال مراد السوداني، رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، إنه من المفارقة أن يكون الضغط في أكثر من 70 جامعة في حراك طلابي ونخب أكاديمية وثقافية، وتوالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية للضغط على عصب هذا النقيض الاحتلالي من قبل إيرلندا والنرويج وإسبانيا، وهذا القول الذي رجا الوعي الجماعي الاحتلالي واستدعى من هذا الاحتلال الكثير من حساباته بمزيد من الحصار على الوضع الفلسطيني وتحويله إلى سجن كبير.

وأضاف "السوداني"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالتوازي مع غزة هناك حرب مفتوحة في الضفة الغربية والقدس في محاولة لسياقات محو واستباحة وحصار وقتل يومي على الحواجز ومعازل تفصل بين المدن الفلسطينية، كل ذلك هو نتيجة لهذا الضغط الكبير العالمي الذي تمنى أن يكون ضغط عربي لوضع هذا الاحتلال عند حده.

وأشار إلى أنه قد تجاوز أكثر من قرن من الزمان على النكبة آن إلى الوضع العربي أن يعيد لملمة هذا الشتات والشقاق الذي آن له أن يوقف هذا النزيف في جسد الأمة لكي تستعيد عافيتها.