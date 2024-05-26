فايزة كمال.. اختارت دراسة الديكور وسعد أردش أقنع والداها بالتمثيل

تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة فايزة كمال، والتي رحلت عن عالمنا يوم السادس والعشرين من شهر مايو عام 2014.

ولدت فايزة محمد كمال يوم الاول من شهر يناير عام 1962 بدولة الكويت حيث كان يعمل والديها هناك، وهو ما جعلها تتلقى تعليمها بالكامل في دولة الكويت الى أن التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية هناك أيضا.

على الرغم من عشق والدتها لصوت ام كلثوم وتقليدها فى الغناء وكذلك الحال في عشق والدها لصوت الشيخ محمد رفعت في قراءة القران، الا ان والديها كانا يخشيان عليها من الدخول الى الوسط الفني، وهو ما دفعهم للموافقة على تقديمها للمعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور كي تصبح مهندسة ديكور، وبالفعل وضعت الراحلة قسم الديكور كرغبة اولى لها وقسم التمثيل كرغبة ثانية.

وقد نجحت في القسمان اثناء الاختبارات، وهو ما دفع اساتذة قسم التمثيل في المعهد للتمسك بها لدراسة التمثيل، الا أن خوفها من والديها دفعها للرفض حتى قام الفنان الراحل سعد أردش باقتاعها ثم اقناع والديها بدراسة التمثيل لتنمية موهبتها في فن التمثيل، وقد وافق الوالدين على ذلك بشرط الا تعود وتشتكي من صعوبة مجال التمثيل والعمل به وما قد تتعرض له.

وبالفعل التحقت بقسم التمثيل واثناء دراستها قامت بالتمثيل في بعض الاعمال الدرامية وخصوصاً الدينية، حيث قدمت مسلسلات "العدل والتفاحة، وتاه الطريق" وفيلم "الطائرة المفقودة" ،حتى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية فقام والديها بالعودة الى مصر لتسهيل عملها فى المجال الفني الذي تقوده مصر في الوطن العربي بأكمله.

قدمت الراحلة أكثر من 150 عمل للسينما والتلفزيون والمسرح والكثير من السهرات الدارمية ، حيث قدمت للسينما افلام "لحظة خطر ، قمسة ونصيب، بنات حارتنا، الطائرة المفقودة، جدعان الحلمية ، وزير في الجبس، الطقم المدهب، ضحية حب، احلام مشروعة ،سترك يارب ، منتهى العطف ".

وفي الدراما التلفزيونية كانت لها اعمال "رأفت الهجان ، اولاد الاكابر، المال والبنون ، الزنكلوني ،حافة الهاوية ، ليلة هروب، حبيبي الذي لا أعرفه، نافذة على العالم، الامام الشافعي ، الامام الغزالي، ملكة فى المنفى، ام الصابرين ، لا الله الا الله ، الف ليلة وليلة ".وللدراما المسرحية قدمت مسرحيات "الملك هو الملك، الدخان، سي علي وتابعه قفة ، لولي ، الرحمة المهداة"

يذكر ان الراحلة تزوجت من المخرج المسرحي مراد منير وانجبت منه "يوسف، ليلي"، ورحلت عن عمر ناهز 52 نتيجة إصابتها بسرطان الكبد.