تحذيرات من إرتفاع درجات الحرارة.. يؤدي الي السكتة الدماغية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان عددا من محافظات وسط وجنوب الصعيد، ستستمر للتعرض الي طقس شديد الحرارة، اليوم، إذ تصل الحرارة العظمى الي 40 درجة في الظل.

وأوضحت الأرصاد الجوية استمرار تأثر محافظات الصعيد بالكتل الشرقية الشديدة الحرارة القادمة من المناطق

الصحراوية، والتي تعمل على استمرار ارتفاع الحرارة العظمى والصغرى، ويسود طقس شديد الحرارة طوال النهار، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية الساخنة.

كما حذرت الأرصاد سكان محافظات جنوب البلاد، من إرتفاع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات بدءا من منتصف الأسبوع الجاري، وذلك لمدة أسبوع حيث تصل إلى 45 درجة خلال النهار.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد.

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 37 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 38 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 40 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 40 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 40 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 39 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 39 الصغرى 24.

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية من خطر حدوث أعاصير ولاسيما في الغرب الأوسط من البلاد وذلك جراء التغير المناخي الذي يشهده العالم.

ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

وفي نفس السياق نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، عن الخبراء قالوا "إن سكان جنوب تكساس قد يتعرضون لدرجات حرارة تقترب إلى 120 درجة فهرنهايت أي نحو 50 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الإسبوع".

وأضاف الخبراء أن المنطقة تقع في الطرف الشمالي من قبة حرارية تمتد من المكسيك إلى أمريكا الجنوبية، وحذر الخبراء من نشوب الحرائق في غرب تكساس وكل من أوكلاهوما وأريزونا وكولورادو.

دراسة تكشف الإصابة بمرض السكتة الدماغية

وأظهرت دراسة جديدة أن درجات الحرارة القصوى أثناء الليل تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة في زيادة الانتباه وحماية النفس بشكل أفضل ضد الليالي الحارة بشكل متزايد، وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية القلب الأوربية.