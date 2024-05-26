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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 62 شخصا جراء إعصار بولاية "تكساس" الأمريكية

إعصار بولاية تكساس
إعصار بولاية تكساس
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أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد مصرع شخصين على الأقل وإصابة 60 آخرين جراء إعصار ضرب أجزاء من ولاية "تكساس".
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الإعصار ضرب منطقة بشمال مدينة "دالاس"، مضيفة أن توقعات الشرطة المحلية تشير إلى أن حصيلة القتلى مرشحة بشكل قوي للارتفاع.
يشار إلى أن مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لعواصف وأعاصير بشكل متكرر منذ أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وتدمير مئات المنازل في قرابة خمس ولايات.

الشرطة الامريكية إعصار تكساس عواصف وأعاصير