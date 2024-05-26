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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: مقتل اثنين وسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب

لبنان
لبنان
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لقى مدينان أثنان مصرعهما وأصيب عدد آخر بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب اللبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب، ما أسفر عن مقتل اثنين وجرح عدد من المدنيين.
وأشارت الوكالة إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة أخرى استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي.

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