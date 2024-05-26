الأردن وبريطانيا تؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن والسلام في المنطقة

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.. مشددين على أهمية مواصلة جهود الإغاثة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي وهويل في مقر مجلس النواب الأردني اليوم /الأحد/ حضره السفير الأردني في لندن منار الدباس، والسفير البريطاني في عمّان فيليب ريدلي هول، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البريطانية النائب دينا البشير.

وشدد رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس مجلس العموم البريطاني على أهمية تعزيز التعاون البرلماني المشترك، والدفع بمزيد من علاقات التعاون في المجالات كافة انطلاقًا من العلاقة القوية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

وقال الصفدي: إن الملك عبدالله الثاني طالما حذر من مغبة الإنكار للحق الفلسطيني وضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة والطريق الآمن نحو تحقيق الاستقرار الشامل"..مشددًا في هذا الإطار على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن وعلى الدور الكبير الذي يقوم به الملك في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ومن جهته..أكد رئيس مجلس العموم البريطاني تقدير بلاده الكبير للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مشددا على أهمية تعزيز كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل وتكثيف المساعدات لقطاع غزة.

وقال هويل:"إننا حريصون على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأردن في مختلف المجالات"..مؤكدًا القناعة البريطانية بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل، الذي يلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومستقرة، بعد أعوام من الحرب والدمار.

وأكد أهمية الدفع بمزيد من العلاقات الأردنية البريطانية، استنادًا لتاريخ طويل من علاقة الصداقة المشتركة..مشيدًا بالدور الكبير الذي يقدمه الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين.