باحثة: مصر استغلت ثقلها بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

قالت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر استغلت ثقلها في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أن مصر تسير في مسارين لدعم القضية الفلسطينية، المسار السياسي التفاوضي مع كافة دول العالم، والمسار الثاني يتعلق بالضغط لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر نجحت في إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، وذلك بعد مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حيث قامت مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري، أن أمريكا أدركت بعد إدخالها للمساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم، أن العملية معقدة للغاية، وأن المساعدات التي دخلت إلى القطاع منذ دخول الرصيف العائم حيز العمل هي قليلة جدًا ولا تكفي حاجة القطاع.