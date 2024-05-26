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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

فريق البنك الأهلي
فريق البنك الأهلي
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أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري NILE.

وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى : حسن شاهين
خط الدفاع : محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوب.
خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد النادرى، كريم بامبو.
خط الهجوم :ياو أنور، أسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحي، محمود قاعود، محمود سيد، عماد فتحي، محمد هلال، إبراهيم حسن، جريندو.

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