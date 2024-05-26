صواريخ أوكرانية تتوجه نحو الأحياء السكنية وروسيا ترد.. تطورات خطيرة في الحرب

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه كلما هاجمت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية بريا كلما هاجمت القوات الأوكرانية الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وتضرب البنايات المدنية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القوات الأوكرانية وجهت صواريخ نحو الأحياء السكنية في مقاطعة دانيسك، كما أن القوات الروسية ترد على هذه الاستهدافات من خلال التقدم البري لقواتها في مقاطعة خاركف بالإضافة إلى توجيه ضربات صاروخية عالية الدقة إلى منشآت ومباني للجيش الأوكراني.

السيناريو الروسي حتى هذه اللحظة يتمثل في تدمير البنية التحتية والجسدية للجيش الأوكراني، موضحا أنه خلال أسابيع قليلة قامت القوات الروسية بتحرير 50 مدينة في مقاطعة خاركف.