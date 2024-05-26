سيناء وقنا يتأهلان لدور الـ16 بدوري مراكز الشباب

استقبل ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء اليوم الأحد الجهاز الفني لمنتخب شمال سيناء بقيادة الكابتن محمد إسحاق ميشو المدير الفني للمنتخب, ومدير منطقة شمال سيناء لكرة القدم كابتن إبراهيم الجندي وأعضاء الجهاز ناصر العزازي مدرب حراس, ومدرب عام كابتن هيثم، و محمود الشريف أدراي، قبل مباراة منتخب شمال سيناء، ومنتخب قنا في الدور 16 لدوري لمراكز الشباب، علي ارض ملعب مركز شباب الجزيرة غدا.

أشار حسن عبدالوهاب إلى الدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب في تنمية المهارات الفردية والجماعية للاعبين، واعتبار مراكز الشباب أول خطوة في صناعة لاعب محترف مُوجها بضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية الواردة من الجهاز الفني ومنسقي الدوري للخروج بالمنتخب بالصورة المشرفة والشكل اللائق.

كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسيناء ،عن سعادته لتواجده بين الشباب من أبناء شمال سيناء أصحاب المهارات المتميزة والمواهب الفريدة في أداء اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم، مُضيفا أن الساحرة المستديرة معشوقة الجماهير عبر السنين وستظل محل طموح كثير من الشباب.

واكد عبد الوهاب حرص الدكتور أشرف صبحي على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.