"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن نجاحات مصر في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "نجاحات مصر في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة".

وقال الإعلامي عمرو شهاب بالتقرير: "نجاحات عديدة حققتها الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الازمة بقطاع غزة، فقد أسهمت المحددات التي رسمتها مصر لموقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهد الكبير الذي بذلته بأشكاله المتعددة في تحقيق نجاحات مهمة حتى الآن".

وأضاف: "أحد نجاحات الدبلوماسية المصرية هو إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد أسهمت الضغوط المصرية وأدوات التأثير وقنوات التواصل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الرغم من فرض إسرائيل حصارا على القطاع ومنع كل الإمدادات عنه ووضعها العديد من العراقيل التي تعوق إدخال المساعدات".

وتابع: "لم تكتف الدولة المصرية بإدخال المساعدات الإنسانية بل ضغطت لزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى غزة والاقتراب حثيثا من معدلات ما قبل الحرب، يضاف إلى ذلك استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة وتوفير كل السبل لاستقبالهم وتلقي الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية".