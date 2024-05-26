تشكيل لجنة تحقيق.. مستجدات الأوضاع في كابنيت الحرب الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن باني جانتس عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي لوح بأنه سيقدم مقترحا لتشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي كانت قبل السابع من أكتوبر أو في القرارات السياسية والعسكرية التي اتخذت منذ السابع من أكتوبر وحتى اللحظة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن باني جانتس قدم هذا المشروع إلى السكرتير العام للحكومة الإسرائيلية والتي يطالب فيها بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الظروف التي آلت إليها الأوضاع حتى هذه اللحظة خاصة بعد ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو قد تسلم 4 رسائل مفادها التهديد من خطر قد يشابه ما جرى في السابع من أكتوبر.

وتابعت أن نتنايهو نفى تسلمه أي تحذيرات أمنية من الوضع الأمني في غزة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه كان هناك تحذيرات وجهت إلى مكتب نتنياهو خاصة بعد تردي قوة الردع بسبب التظاهرات التي كانت تنظم لإصلاح النظام القضائي.